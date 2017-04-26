Hakkari'de Tedavi Gören Askerlere Ziyaret

Hakkari'de sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile komutanlar, hastanede tedavi gören 3 askeri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gököz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Belde Belediye Başkanı Fatih Keskin, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (HATSO) Servet Taş, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan, bazı mahalle muhtarları ile iş adamları, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören 3 askeri ziyaret etti.



Ziyaretçiler, askerlerle bir süre sohbet ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.



HATSO Başkanı Servet Taş, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün kaynaşmanın güzel bir örneğini sergilediklerini belirterek, ziyarete katılanlara teşekkür etti.