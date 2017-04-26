Hakkari'de Tedavi Gören Askerlere Geçmiş Olsun Ziyareti

HAKKARİ Devlet Hastanesi'nde çeşitli hastalıklar nedeniyle tedavi gören askerleri, kentteki askeri yetkililer, belediye başkanı ve bazı STK temsilcileri ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Hakkari'nin Durankaya Beldesi Bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Şoförler ve Otomobilciler Cemiyeti Başkanı Abdi Arslan ve bazı Mahalle muhtarları, Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören 3 askeri ziyaret etti. Ziyarete, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve Hakkari il Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gököz de katıldı. Askerlerle bir süre sohbet eden askeri yetkililer ve STK temsilcileri hasta yakınlarıyla da sohbet etti.



Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, "Bugün sayın Valimizle Hakkari'nin tek sosyal tesisi olan valilik parkında bir kahvaltımız oldu. Kahvaltıdan sonra Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi gören askerlerimizi ziyaret ettik. Komutanlarımızla beraber. Bu ziyaret iç içe olmanın, kaynaşmanın çok güzel bir örneğini sergiledik. Güzel bir gün oldu bizim için" dedi.



- Hakkari