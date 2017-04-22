Hakkari'de Tarihi Heyecan
Hakkari’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü düzenlene törenle kutlandı.
Hakkari'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıldönümü düzenlene törenle kutlandı.
Eski hükümet konağı bahçesinde düzenlenen tören öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alınarak alana giriş yapanlar üst aramasından geçirildi. Törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Vali yardımcıları Hasan Ongu, Bekir Abacı, Emniyet Müdürü S. Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mehmet Gököz ve kurum amirleri katıldı. Valilik, garnizon komutanlığı ve belediye başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtına sunulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın göndermiş olduğu kutlama mesajlarının okunmasının ardından program Mehmet Akif Ersoy Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Funda Özkan'nın günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından devam etti. Değişik okullardan öğrenciler vatan destanı adlı şiirler okundu. Hakkari Meslek Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibinin birbirinden güzel gösterisinin ardından program sona erdi. - HAKKARİ