Hakkari'de Silah Kaçakçılığı
Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynağına yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Günyazı köyünde ikamet eden bir şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada; 15 adet oscar marka yivsiz av tüfeği, 1 adet castello marka yivsiz av tüfeği, 5 adet ricol marka yivsiz av tüfeği, 8 adet beyarms marka yivsiz av tüfeği, 68 adet yivsiz av tüfeği namlusu, 4 bin 175 adet av fişeği, 118 adet av tüfeği dipçiği, 77 adet el kundağı, 18 adet taşıma tutamağı, 25 adet av tüfeği namlusu şok kiti, 7 adet el taşıma tutamağı ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında 5607 ve 2521 Sayılı Kanuna muhalefet suçundan işlem başlatılmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ