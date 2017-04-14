Hakkari'de Sel ve Heyelan Yolları Kapattı- Şemdinli'de Sel

(Tür: Yurt)

Hakkari'de Sel ve Heyelan Yolları Kapattı- Şemdinli'de Sel

(Tür: Yurt)

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Şemdinli, Hakkari, Sel, Heyelan