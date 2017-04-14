Hakkari'de Sel ve Heyelan Yolları Kapattı (3)

HAKKARİ-ÇUKURCA KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ



Hakkari'de heyelanın kapattığı yollar, Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin yaptığı yoğun çalışmalar sonucu yeniden ulaşıma açılırken, bölgedeki çalışmaların halen sürdürüldüğü belirtildi.



Yağışların devam ettiği Hakkari ve çevresinde kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiine ise çığ düştü. Sümbül Dağı'ndan inen çığlar, yoldaki çığ tünellerini aşıp karayolunu ulaşıma kapattı. Yoldaki çığların temizlenmesi için de ekipler tarafından yoğun bir çalışma başlatıldı.



SEL SULARINDA KÜTÜK TOPLADILAR



Bu arada, sağanak yağmurun etkili olduğu Hakkari'de bir çok ev ve iş yeri sular altında kalıp yollar kapanırken, yağıştan dolayı debisi yükselen Zap Suyu'nun sürüklediği kütük ve odunlar ise bazı yoksul vatandaşları sevindirdi. Bazı kişiler Zap Suyu ile gelen odunları topladı.



