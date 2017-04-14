Hakkari'de Sel ve Heyelan Yolları Kapattı (2)

YÜKSEKOVA'DA EVLER VE İŞYERLERİ SULAR ALTINDA KALDI, EĞİTİME ARA VERİLDİ



Hakkari ve çevresinde etkili olan yağmur Yüksekova'da da hayatı olumsuz yönde etkiledi. Dünden beri etkili olan sağanak yağışlar nedeniyle bir çok ev ve işyeri sular altında kaldı. Yeşildere, Esenyurt, Yenimahalle ve Cumhuriyet Mahalleri'nde düz ve çukur alanlar adeta göle dünüştü. Derinliği yer yer metreyi bulan su birikintileri yüzünden bir çok ev sular altında kaldı. Eşyaları sular altında kalan vatandaşlar yetkililerden yardım isterken, çocuklarını sırtlarına alarak su birikintilerinden geçiren bazı Yüksekovalılar da yakınlarının yanına yerleşti.



Yüksekova İlçe merkezinde sağanak yağışın devam etmesi nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullarda eğitime, öğleden sonra ara verildi.



Halen yağışın devam ettiği ilçede bazı işyerleri de sular altında kaldı. En büyük zararı da Esenyurt Mahallesi'nde bulunan bir alış veriş merkezi gördü. Alış veriş merkezinin bodrum katı sular altında kalınca, tonlarca gıda maddesi zarar gördü. Alışveriş merkezi sahibi Orhan Aydın, zararlarının yaklaşık 1 milyon lira olduğunu söyledi. Yaklaşık 50 kişi çalıştırdıklarını anlatan Aydın, bu duruma belediyeye ait su kanalının neden olduğunu ileri sürdü. Yağmur sonrası kanalın tıkandığını, buradan taşan suların da işyerlerine girdiğini belirtti. İşyeri sahibi Aydın, yaşadıkları zararı karşılayacak imkanlarını olmadığını belirterek yetkililerden destek istedi.



Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA(Hakkari),