Hakkari'de Şehit Uzman Çavuş Için Tören Düzenlendi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, düzenlenen törenin ardından memleketine uğurlandı. Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı 1'inci Komando Bölük Komutanlığı emrinde roketatar nişancısı olarak görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Harun Şenözüar, 16 Nisan 2017 tarihinde Kaletepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırıda yaralanmıştı. Tedavi gördüğü Hakkari Devlet Hastanesinde bugün şehit olan Şenözüar için tören düzenlendi. Bugün akşam saatlerinde Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında düzenlenen törene Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Hakkari Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, polis ve askeri personel katıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak, şehidin özgeçmişi okundu. Yapılan duanın ardından İzmir Konak nüfusuna kayıtlı şehit Şenözüar'ın naaşı, memleketine gönderilmek üzere helikopterle Van'a uğurlandı.



(İHA)