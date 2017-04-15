Hakkari'de Şehit Sayısı İkiye Yükseldi

Hakkari’nin Yüksekova’da operasyon sırasında uçuruma düşen bir binbaşı şehit olurken, kayıp olan uzaman çavuşta şehit oldu.

Hakkari'de Şehit Sayısı İkiye Yükseldi

Hakkari'nin Yüksekova'da operasyon sırasında uçuruma düşen bir binbaşı şehit olurken, kayıp olan uzaman çavuşta şehit oldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İki Yakalar bölgesindeki operasyon sırasında uçuruma düşen bir binbaşı şehit olurken 2 uzman erbaş yaralanmış, 1 uzaman çavuş ise kaybolmuştu. Yapılan aramalarda kayıp uzaman çavuş şehit olarak bulundu. - HAKKARİ

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Yüksekova, Hakkari, Şehit