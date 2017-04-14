Hakkari'de Sağlık Çalışmaları

Hakkari'de saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Halk Sağlığı Müdürlüğü ekipleri, 3 ay içerisinde çok sayıda faaliyet gerçekleştirdi.



İl merkezi ve ilçelerdeki okullarda 8 bin 525 öğrenciye ergenlik, verem, hijyen ve obezite konularında eğitim veren sağlık ekipleri, 2 bin 850 öğrenciyi ise sağlık taramasından geçirdi.



Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Programı kapsamında Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Toplum Sağlığı Merkezlerinde görevli diş hekimlerince, 6 bin 195 öğrenciye florürlü vernik uygulaması yapılarak 7 bin 400 öğrenciye de diş macunu dağıtıldı.





İl genelinde 2 bin 332 ev ziyaretinin gerçekleştirildiği faaliyetlerde vatandaşlar muayene edilerek, sağlık taramasından geçirildi.



Ayrıca ev ziyaretlerinde 5 bin el broşürünün dağıtıldığı ve 2 bin 500 kadına da meme kanseri hakkında eğitim verildiği kaydedildi.