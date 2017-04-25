Hakkari'de Sa-18 Güdümlü Füze Mühimmatı Ele Geçirildi

18 güdümlü füze mühimmatı ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz merkez Ceylanlı köyü eski Doğanlı mezrası kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine, 25 Nisan 2017 günü yapılan arama tarama faaliyeti neticesinde 1 adet SA-18 güdümlü füze mühimmatı, 1 adet SA-18 füze dürbünü, 1 adet SA-18 füze tetikleyicisi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ