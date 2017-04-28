Hakkari'de Posta ve Lojistik Bölümü Öğrencilerine Seminer Verildi

Hakkari Üniversitesi Yüksekova Meslek Yüksekokulu Posta Hizmetleri ve Lojistik Bölümü öğrencilerine mesleklerine yönelik seminer verildi.



Çölemerik Meslek Yüksekokulu Konferans salonunda verilen seminerde PTT Hakkari Şubesi Müdür Yardımcısı Gülizar Karataş ve Yüksekova Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Zeki Acar, öğrencilere PTT'nin kuruluş tarihini, hizmet alanlarını ve okudukları bölümlerle ilgili atanma koşullarını, iş sahalarını, mezun olduktan sonra atanmak için neler yapılması gerektiğini anlattılar. Seminere PTT Hakkari Şubesi Müdür yardımcısı Gülizar Karataş, Yüksekova Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Burcu Keleş Dalmaz, Yüksekova Meslek Yüksekokulu akademik personelleri ve öğrenciler katıldı. Seminer, öğrencilerin soru cevap bölümü ile son buldu. - HAKKARİ