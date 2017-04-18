Hakkari'de Polise Moral Ziyareti

HAKKARİ (AA) – Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu ziyaret etti.



Toprak, beraberinde Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ile güvenlik güçlerinin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacıyla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu'nu makamında ziyaret etti.



Ziyarette Dilberoğlu Vali Toprak'a içinde 'Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü' yazılı porselen tabak hediye etti.