Hakkari'de Polis Teşkilatı'nın 172'inci kuruluş yıldönümü kutlandı



HAKKARİ'de Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 172'inci yıldönümü törenlerle kutlandı.



Hakkari Valiliği eski binası önünde düzenenlen tören Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törene, Hakkari il Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti Hakkari il Başkanı Nurettin Fırat, emniyet amirleri, bazı kurum müdürleri ve polisler katıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı tören alanına giden Konak caddesinin her iki tarafı araç trafiğine kapatıldı. Törenin ardından Hakkari Emniyet Müdürü ve beraberindeki polisler, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret ederek çiçek verdi. Vali Toprak, polislerle tek tek tokalaşarak günleri kutladı.



Burda açıklama yapan Vali Orhan Cüneyit Toprak, polislerin verilen görevleri kanunlar çerçevesinde gözlerini kırpmadan yerine getirdiğini söyledi. Toprak, "Bugün polis teşkilatının kuruluşunun 172'inci yıldönümü vesilesiyle yine bir polisler günü kutlamasındayız. Polis teşkilatımız kurulduğu günden itibaren her rütbedeki görevlileri tarafından büyük bir fedakarlık, cefakarlık, cesaret ve kararlılıkla halkımızın, vatandaşlarımızın, asayişimizin temini yönünde büyük çaba içerisindeler. Gerektiğinde canlarını vermekten bir saniye bile tereddüt göstermeyen gerçekten kahraman arkadaşlarımızdan oluşan bir teşkilat.Tarih boyunca kurulduğu günden itibaren benim görev yaptığım son 30 yıl dönem içerisinde de tanışmış olduğum arkadaşlar biraz önce saymış olduğum vasıfları fazlasıyla çalışmalar içerisinde oldular. Bizim tarafımızdan ve amirleri tarafından verilen görevleri kanunlar çerçevesinde gözlerini kırpmadan, hiç bir tereddüte mahal bırakmadan yerine getirdiler.Bu çalışmalarda operasyonlar sırasında bir çok şehidimiz oldu. Bir çoğuna ben de tanık oldum. Tabi bu bize acı ve üzüntü vermekle beraber ülkemizin bekası, bayrağımızın özgürce semalarımızda dalgalanması için yerine getirilen bu görev ayrıca onlara dünya ve ahirette bence en yüksek makam olan şehitlik makamını getirdi. İnanıyoruz ki Allah'ın izniyle hepsi cennetteler. En son 15 Temmuz kalkışmasında da hatırladığınız gibi hainler bunlara ben asker diyemiyorum tabi ki kendileri için en büyük tehdit gördükleri Özel Harekata helikopterle bir taarruz düzenlediler. Orda 47 kardeşimiz şehit oldu. Buda hainlerin önündeki en büyük engelin yine emniyet teşkilatı olduğunu, operasyonel güç olarak kararlılık, cesaret, halkın yanında olma, adaletin, kanunun yanında olma manasında kendilerine en büyük engel olarak Emniyet Teşkilatımızı gördüklerini gösteriyor. Memleketemizin selameti, halkımızın huzur ve asayişi için bir göstergesini tekrar bize hatırlatmış oldu" dedi.



HAKKARİ'DE SON 1,5 YILDIR HİÇ BİR OLAY YAŞANMADI'



Hakkari'nin asker ve polisler için çok özel bir çalışma alanı olduğunu söyleyen Vali Toprak, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Çok önem arz eden çalışmalara imza atıyorlar. Her hareketleri önem arz ediyor. Kendileri açısından da, savunma açısından da, taarruz, operasyon açısından da hiç hata kaldırmayacak özellikle bir bölgede görev yapıyor arkadaşlarımız. Benim izlediğim kadarıyla denetlediğimiz, gördüğümüz, nezaret ettiğimiz kadarıyla arkadaşlarımız bunun bilincinde olarak çok dikkatli, hassas ve elleri tetikte olarak görevlerini icra ediyorlar. Allaha şükürler olsun ki benim görev yaptığım son 10 aylık dönem içerisinde hain bir patlama haricinde bir olaya da meydan vermediler. Toplumsal olaylarda, bakanlarımızın ziyaretlerinde en son 3 gün gönce sayın Başbakanımızın ilimizi onurlandırması vesilesiyle alınan tedbirler de hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Başbakanımızın programını tamamlayarak Yüksekova gibi bir yerde binlerce Türk bayrağı altında bu mitingi tamamlamasına da çok önemli görevler üstlendiler. Bu vesileyle bütün birimlerdeki, bütün şubelerdeki arkadaşları tebrik ediyorum. Çok şükür Hakkari'de 1,5 yıldır kayda değer bir olay yaşamadık" dedi.