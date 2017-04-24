Hakkari'de PKK'ya Ait Silah ve Mühimmat Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Ceylanlı Köyü Eski Doğanlı Mezrası'nda Jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramalarında, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.



Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ceylanlı Köyü Eski Doğanlı Mezrası kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine operasyon yapıldığı bildirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:



"22.04.2017 günü İlimiz Merkez Ceylanlı Köyü Eski Doğanlı Mezrası kırsal alanında yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde 1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silah,1 AK-47 Kalaşnikof marka uzun namlulu silaha ait şarjör, 83 uçaksavar mühimmatı,182 PKS bixi mühimmatı, 250 metre (2X0,75) ebatında patlayıcı düzeneklerde kullanıldığı değerlendirilen kablo,24 adet büyük pil,1 adet akü,1 adet comet ele geçirilmiştir." - Hakkari