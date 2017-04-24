Hakkari'de PKK'ya Ait Silah Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Ceylanlı Köyü Eski Doğanlı Mezrası'nda Jandarma ekipleri tarafından yapılan arazi aramalarında, PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Hakkari Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, merkeze bağlı Ceylanlı Köyü Eski Doğanlı Mezrası kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütüne ait olduğu değerlendirilen malzemelerin saklandığına dair bilgi edinilmesi üzerine operasyon yapıldığı bildirildi.