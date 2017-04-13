Hakkari'de PKK tuzağı imha edildi



Patlayıcının imha anı



HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde Van-Hakkari Karayolunun, yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye PKK'lı teröristlerce yerleştirilen el yapımı patlayıcı bulunarak imha edildi.



Hakkari Valiliği, Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsalında imha edilen el yapımı patlayıcı ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsal alanında PKK/KCK bölücü terör örgütü tarafından Van-Hakkari karayolunun, yol emniyetini sağlamak için birliklerin konuşlanabileceği bölgeye Mayın/EYP yerleştirildiğine dair bilgi edinilmesi üzerine, 12.04.2017 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Armutdüzü Köyü kırsal alanında yapılan operasyon neticesinde 1 adet büyük mutfak tüpüne tuzaklanmış EYP düzeneği tespit edilmiştir. Tespit edilen EYP düzeneği kontrollü olarak yerinde imha edilmiştir" denildi.