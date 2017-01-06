Hakkari'de PKK Operasyonları

Hakkari'nin il ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 02.01.2017 günü duyarlı vatandaşlarımızın ihbarlarına istinaden ilimiz Yüksekova ilçesine "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 25.12.2016 günü ilimiz Şemdinli ilçesinde yapılan araştırma ve çalışmalarda bir araç içerisinde PKK/KCK terör örgütüne ait sözde mühür ve örgütü sembolize eden işaretlerin bulunduğu not kağıtları ele geçirilmiştir. Araç sürücüsü H.İ. ile birlikte olayla ilgisi olduğu değerlendirilen toplam 4 (dört) şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şahıslardan H.İ. ve B.İ. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştır. M.A. ve K.D. isimli şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca Adli Kontrol Uygulama Tedbirleri Kararı ile serbest bırakılmış, L.İ. isimli şahıs ise çıkarıldığı Şemdinli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca serbest bırakılmıştır. 03.01.2017 günü ilimiz Şemdinli ilçesinde yapılan uygulamalarda S.U. isimli şahsın yapılan araştırmasında; "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak", "Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenleme, Yönetme ve Bunların Hareketlerine Katılmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Silah veya 23. Maddede Belirtilen Aletlerle Katılmak" ve "Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Olarak Bulundurma veya El Değiştirmek" suçlarından arandığı tespit edilmiş olup, yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi. - HAKKARİ