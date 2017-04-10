Hakkari'de Pkk/kck'dan Aranan 2 Şüpheli Yakalandı

HAKKARİ'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda, 'PKK/KCK terör örgütü üyesi olmak' suçundan aranan iki kişi yakalanıp, gözaltına alındı.



Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Jandarma komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 1 şahsın ilimiz Çukurca İlçesi Çığlı Köyü'ne geleceğine dair bilgi edinilmesi üzerine yapılan operasyonda gözaltına alınmıştır. Öte yandan 09.04.2017 günü saat: 12.00 sıralarında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı görevlilerimizce icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan arandığı tespit edilen 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Olaylarla ilgili adli tahkikatlar devam etmektedir" denildi. - Hakkari