Hakkari'de Özel Güvenlik Bölgesi Uygulaması

Hakkari merkez ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçelerindeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin, son zamanlarda gerçekleştirdikleri terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başladığı kaydedildi.



Saldırılar sonucunda vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır."



Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova sınırlarındaki 24 bölgenin 13 Nisan günü saat 00: 00: 01'den 27 Nisan günü saat 23: 59: 59'a kadar, "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği kaydedilerek, vatandaşların belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesinin yasaklandığı vurgulandı.



Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye Hakkari Valiliği internet adresinden ulaşılabilecek.