Hakkari'de Oturma Bankları Yerleştirildi

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Hakkari Belediyesi, kentin çeşitli noktalarına oturma bankları yerleştirdi.



Hakkari Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şehir merkezindeki caddelere, okul ve cami bahçelerine vatandaşın dinlenebilmesi için ahşap oturma bankaları yerleştirdi.



İlk etapta belirlenen caddelere yerleştirilen oturma banklarının daha sonra ihtiyaç duyulan yerlere de kurulacağı belirtildi.



Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, kentin modern görünümün sağlanması için çalışmaların devam edeceğini, oturma banklarının kurulduğu caddelere beton saksılı çiçeklerin de yerleştirileceğini belirtti.