Hakkari'de Müzik Dinletisi

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi üyeleri "Dillerden Gönüllere" adlı bir müzik dinletisi düzenledi.



Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kurum müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.





Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal'ın açılış konuşmasının ardından yerel sanatçılar, Gençlik Merkezi müzik eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, katılımcılara dinleti sundu.



Her dilden türkülerin seslendirildiği program büyük beğeni aldı.



Programın sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak, ses sanatçıları, müzik eğitmenleri ve öğrencilere teşekkür ederek bir süre sohbet etti.