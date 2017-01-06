FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hakkari Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı S.Ç. tutuklandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'bylock' kullandığı iddia edilen Hakkari Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı S.Ç. gözaltına alındı. Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edilen S.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - Hakkari
Hakkari'de Müdür Yardımcısı Fetö'den Tutuklandı
FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hakkari Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı S.Ç. tutuklandı.
FETULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan Hakkari Adliyesi İcra Müdür Yardımcısı S.Ç. tutuklandı.
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