Hakkari'de Meşaleli Kayak Gösterisi
Hakkari'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından farklı kategorileride 50 sporcunun katılımıyla meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.
Hakkari'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından farklı kategorileride 50 sporcunun katılımıyla meşaleli kayak gösterisi düzenlendi.
Kente 12 kilometre uzaklıktaki 2 bin 700 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu.
50 kişilik kayakçı grubu, ellerindeki meşalelerle güzel görüntü oluştururken, Hakkarilere görsel bir şölen sundu.