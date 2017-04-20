Hakkari'de Kutlu Doğum Etkinliği

Hakkari'de Müftülük tarafından Kutlu Doğum Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Bir halı sahada düzenlenen etkinliğe Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Hakkari İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Albay Mehmet Gököz, bazı kurum amirleri ve binlerce kişi katıldı. Etkinliğe halk büyük ilgili gösterdi. Davetlilere Kuran-ı Kerim ve Hazreti peygamberin hayatını anlatan kitaplar ile canlı güller hediye edildi.



İLAHİLER VE DİNİ KONUŞMALAR



Programda din görevlileri Abdurrahman Türün ve Muhammed Sözcan tarafından Kuran-ı Kerim okundu. Hakkari il Müftüsü Faruk Gürbüz de Hazreti Muhammed'in örnek kişiliğini anlatan konuşmasının ardından kürsüye çıkan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Kutlu Doğum Haftası etkinliğini düzenleyen ve etkinlikte görev alan müftülük yetkililerine teşekkür etti.



Vali Toprak,"Ulu önderimiz, Liderimiz, kendimize rehber edindiğimiz Peygamber efednimiz (S.A.V) doğumunun yıl dönümünün 1946'ıncısını kutlamak, onu anlamak ve anlatmak üzere İl Müftülüğümüz tarafından düzelenen bu etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum. Bundan 1946 yıl önce insanlık bir cahiliye dönemi yaşıyordu. Bugün önemsemeye çalışıp üzerinde durduğumuz değerlerimiz o dönemde yoktu. Kendi elleriyle yapmış oldukları putlara tapan, gerçekten vahşice medeniyetten uzak bir hayat yaşıyordu insanlar. Peygamber efendimizin dünyaya gelmesinden sonra ve kendisine Allah tarafından vahiy yoluyla peygamberlik vasfı verildikten sonra insanlık yepyeni bir hayata başladı" dedi.



Diyanet İşleri Genel Başkanlığı Başmüfettişi Sadi Arslan'ın 'Hazreti Peygamber ve Güven Toplumu' konulu konuşmasının ardından program Hakkari il Müftüsü Faruk Gürbüz'ün Peygamberimizi anlatan duygu yüklü şiirini okumasıyla son buldu. - Hakkari