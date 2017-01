Hakkari'de Komutanlar Karne Dağıttı

Hakkari'de ülkenin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla görev yapan komutanlar, öğrencilerin karne mutluluğuna ortak oldu.



Terör saldırıları sonucu bir çok okulun ağır hasar aldığı Yüksekova ilçesinde karne dağıtım töreni düzenlendi.



Huzur ve güven ortamının sağlandığı ilçede sorunsuz bir dönemi geride bırakan binlerce öğrenci, komutanların elinden karnelerini alarak yarı yıl tatiline başladı.



Törene katılan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin, burada yaptığı konuşmada, her zaman öğrencilerin yüzünün gülmesini ve hep sevgiyle büyümelerini arzu ettiklerini söyledi.



Öğrencilerin mutluluğunu ve heyecanını paylaşmak için ilçeye geldiklerini belirten Çetin, "Ailelerin eğitime ne kadar önem verdiğini görüyoruz. Benim ailem de okumam için çok emek verdi. Yumurta, süt satarak bana defter kitap alırdı. Başarılı olmak için istemek lazım. İlkokulu köyde okudum. Yatılı okulda eğitime devam ettim. Dolayısıyla devletin ekmeğiyle büyüdüm, devletin parasıyla okudum. Devletimiz çok büyük ve kudretli." diye konuştu.



Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin fakiri, yoksulu koruyan, kollayan, ihtiyaçlarını karşılayan, her imkanı sağlayan sosyal bir devlet olduğunu vurgulayan Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:



"Devletimizin büyüklüğünü takdir etmek lazım. Biz öğretmenlerimizin hakkını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Onlara değer verelim. Emeklerine saygı gösterelim. Bu tatlı öğrencilerimizin gelecekte birer öğretmen, doktor, mühendis olmalarını temenni ediyorum. Eğitime bu kadar önem veren anneleri, babaları ve aileleri kutluyorum."



Kaymakam Kaşıkçı ise devletin tüm vatandaşlarına her türlü desteği verdiğini anımsatarak, "Bu ülke bizim, bu çocuklar bizim. Biz ülkeyi bu çocuklar adına idare ediyoruz. Biz emanetçiyiz. Emaneti çocuklarımıza vereceğiz. Madem emaneti çocuklarımıza vereceğiz o zaman bu çocuklarımızı iyi yetiştirmeliyiz, iyi eğitmeliyiz. Bunun başka yolu yok." dedi.



Kaşıkçı, şunları kaydetti:



"Birileri çocuklarımızın zihnini teslim alıyor, rehin alıyor. O rehin almanın faturası bu ülkeye farklı şekilde çıkıyor. Bu ülke 15 Temmuz'u boşuna yaşamadı. Birileri bizim evlatlarımızın zihinlerini, akıllarını satın aldığı için 15 Temmuz'u gördük. Birileri çocuklarımızın akıllarını satın aldığı için PKK ve DAEŞ terörünü yaşıyoruz. Onun için diyoruz ki bu ülkenin geleceği için emanet bırakacağımız çocuklarımızın geleceği için bütün velilerimizin çok yakından takip etmesi gerekiyor. Yine baktığımız zaman Yüksekova'da artık her şey değişti. Devletin her hizmetinden ziyadesiyle yararlanan bir Yüksekova var artık."



Törene, 3'üncü Piyade Tümen Komutan Vekili Tuğgeneral Erdoğan Baykal, Kurmay Başkanı Piyade Albay İsmail Uzkalan, İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Çağrı Şentürk, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, öğretmen ve öğrenci yakınları katıldı.



Çukurca'da da komutan karne dağıttı



Çukurca ilçesinde de 2'nci Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Ersay, öğrencilere karne dağıttı.



İlçe Kaymakamı Mehmet Mut ile Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Ersay, öğrencilerle tek tek ilgilenerek karnelerini dağıttı.



Törene katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan, eğitime verdiği desteklerden dolayı Ersay'a teşekkür ederek yöresel kilim hediye etti.