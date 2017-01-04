Hakkari'de Kış

Yüksekova ilçesinde kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Yüksekova ilçesinde yük taşımacılığı yapan kamyon sürücüleri, donan araçlarını tenekede yaktıkları ateş ile ısıtmaya çalışıyor.



Kamyon şoförü Savaş Nehirmiş, 8 gündür yolda olduğunu ve Şemdinli ilçesine yük götürmeye çalıştığını anlattı.



Yol boyunca kar ve soğuk hava nedeniyle oldukça zorlandıklarını belirten Nehirmiş, "Yollarda perişan olduk. Sağolsun arkadaşlar ve ustalar geldi, bize yardımcı oldular. Aracı, altında ateş yakarak ısıtmaya çalıştık. Dünden beri uğraşıyoruz, bugün çalıştırabildik. Eksi 20-22 derecede arabanın içinde oturuyoruz. Araç çalışmıyor. Soğuğun içinde sabaha kadar kıvranıp duruyoruz. Ama ne yapalım ekmek teknesi bu. Çalışmak zorundayız. Aracı bir şekilde çalıştırdık. Yola devam edeceğiz." dedi.