Hakkari'de Karla Mücadele Çalışması

Hakkari'de karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor.



İl genelinde kapanan 9 köy ve 45 mezra yolunda karla mücadele çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekibi, yeniden ulaşıma açılan yollarda ise genişletme faaliyetlerine hız verdi. Sabah saatlerinde Merzan Mahallesi ve Durankaya beldesi yolunda kar savurma makinesi ile yol genişletme çalışmaları başlatan ekipler, birçok köy ve mezra yolunu da yeniden ulaşıma açtılar.



İl Özel İdaresi yetkilileri, çalışmaların 55 iş makinesi ve 72 personelle sürdürüldüğünü belirttiler. - HAKKARİ