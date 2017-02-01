Hakkari'de Karla Mücadele

Hakkari'de yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.



İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 6 ayrı noktasına çığ düşmesi sonucu kapanan Kırıkdağ Köyü ve bağlı mezraların yolunu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.



Ekiplerin ulaşıma açtığı yolların bazı kısımlarında kar kalınlığının yaklaşık 6 metreye ulaşması dikkati çekiyor.



55 iş makinesi ve 72 personel ile karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü kentte, yoğun kar ve tipi nedeniyle 62 köy ile 115 mezra yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.