Hakkari'de yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
İl Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri, 6 ayrı noktasına çığ düşmesi sonucu kapanan Kırıkdağ Köyü ve bağlı mezraların yolunu açmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Ekiplerin ulaşıma açtığı yolların bazı kısımlarında kar kalınlığının yaklaşık 6 metreye ulaşması dikkati çekiyor.
55 iş makinesi ve 72 personel ile karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü kentte, yoğun kar ve tipi nedeniyle 62 köy ile 115 mezra yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.
Hakkari'de Karla Mücadele
Hakkari'de yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.
Hakkari'de yoğun kar yağışı ve çığ nedeniyle kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.