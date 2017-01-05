Hakkari'de Kar Alarmı Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava tahminlere göre, Hakkari ve çevresinde 6 gün boyunca yoğun kar yağışı ve kar fırtınası bekleniyor.



Son günlerde kar yağışının yerini dondurucu soğuk havaya bıraktığı Hakkari'de vatandaşlar gerekmedikçe evlerinde dışarı çıkmazken bir çok mahalledeki içme suyu abonelerinin ise donduğu belirtildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hakkari'de 6 gün boyunca kar yağışı ve kar fırtınası uyarısında bulundu. Hava tahminlere göre, Hakkari il genelinde kar yağışı cuma günü başlayacak, cumartesi günü ise kar fırtınası bekleniyor. İl genelindeki yağışların ise 18 Ocak tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor.



"Karla mücadele ekibi hazır kıta bekletiliyor"



Hakkari'de yüzlerce köy ve mezra yolunu kısa sürede ulaşıma açan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekibinin ise ani kar yağışa karşı hazır halde bekletildiği öğrenildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği il ve ilçelerde bulunan bütün şantiyedeki çalışanlarını bilgilendirerek şiddetli kar yağışına karşı hazır kıtada bekleme talimatı verdiği belirtildi. İl genelinde toplam 139 köy ve 381 mezra yolunun bulunduğu Hakkari'deki karla mücadele çalışmalarında ise 55 iş makinesi ve 70 personel görev yapıyor.



Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yetkilileri ise, ekiplerinin karla mücadele çalışmasında büyük başarılara imza attıklarını belirterek, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahminlerine göre tüm ekiplerinin hazır kıta haline getirdiklerini söylediler. - HAKKARİ