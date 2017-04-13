Hakkari'de Kapalı Köy Yolu Ulaşıma Açıldı

Hakkari'de kar nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı Konak köyünün yolu ekiplerce açıldı.



Alınan bilgiye göre, 2 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylasında bir süre önce yoğun kar yağışı nedeniyle yolu ulaşıma kapanan Konak köyü için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.



Kar kalınlığının bazı yerlerde 4 metreyi bulduğu köyde, ekiplerin iş makineleriyle 2 gün süren çalışması sonucu köye ulaşım sağlandı.



Karla mücadele çalışması yürüten ekipler, bölgede, her yıl nisan ayında karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirtti.