Hakkari'de Kaçakçılıkla Mücadele

Hakkari'de, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 12 bin güneş gözlüğü ele geçirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynağına yönelik çalışmalar kapsamında, Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen köyündeki bir ev ve eklentilerinde arama yapıldığı belirtildi.



Jandarma ekiplerince yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 12 bin güneş gözlüğünün ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, olayla ilgili 1 kişi hakkında işlem başlatıldığı vurgulandı.