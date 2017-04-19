Hakkari'de Kaçak Şahıs Operasyonu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan çalışmalar sonucunda 9 yabancı uyruklu kaçak şahıs yakalandı.



Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince göçmen kaçakçılığı faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Dilektaşı köyünde 15 Nisan 2017 günü saat 15.30 sıralarında icra edilen yol kontrol faaliyeti esnasında, yurt dışından ülkemiz sınırlarına yasadışı yollardan girmeye çalışan 9 yabancı uyruklu ve bu şahıslara yardım eden 4 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 13 şahıs yakalanmıştır. Organizatörlük yapan 4 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. 9 yabancı uyruklu şahıs hakkında ise idari işlemler devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ