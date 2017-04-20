Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Hakkari Valiliği tarafından 2017 Yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.





Valilik Konferans Salonu'nda Vali Cüneyit Orhan Toprak başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, devam eden yatırımlar ile 2017 yılında yapılması planlanan hizmetler ele alındı.





Toplantıda konuşan Vali Toprak, toplantıların yapılmasındaki maksadın il genelindeki yatırımlarla ilgili koordinasyonu gerektiren konuların görüşülmesi olduğunu ifade etti.





Toprak, daha sonra toplantıya katılan yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürlerinden yaptıkları ve yapacakları hizmetlerle ilgili bilgi aldı.





Toplantıya, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Hasan Ongu, Şemdinli Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, Çukurca Kaymakamı Mehmet Mut, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin ile yatırımcı kuruluşlarının bölge ve il müdürleri katıldı.