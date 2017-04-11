Hakkari'de İki Hastane "Anne Dostu Hastane" Unvanı Aldı

Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastaneleri, yürüttükleri başarılı çalışmalardan dolayı "Anne Dostu Hastane" unvanı almaya hak kazandı.



Anne sağlığı hizmetlerinin niteliğini ve niceliğini artırarak kadınların güvenli, kaliteli doğum hizmetine ulaşmalarını sağlamak amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından uygulanan "Anne Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazanan hastanelerin sertifikaları düzenlenen törenle yöneticilere verildi.



Hakkari Devlet Hastanesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törene Vali Cüneyit Orhan Toprak, Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Çukurca 2. Hudut Tugay Komutanı Bahtiyar Ersay, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Sağlık Bakanlığı Bakan Danışmanı Ali İmran Turgut, Sağlık Bakanlığı bürokratları, hastane yöneticileri, kurum temsilcileri ve sağlık çalışanları katıldı.



Programda konuşan Vali Toprak, doktorundan, ebesine, hemşiresinden, sağlık memuruna kadar bütün branşlardaki sağlık çalışanlarının kutsal bir görev icra ettiklerini söyledi.



Dünyadaki en büyük mucizelerden birinin çocuk dünyaya getirmek olduğunu vurgulayan Toprak, "Bu mucizenin de ülkemizin her köşesinde en kolay, en sağlıklı, en hijyenik, en huzurlu şekilde gerçekleşmesini sağlamak öncelikle devletimizin ana görevleri arasındadır. Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerimizdeki doktor ve görevlilerimiz cansiparane görev yaptılar. Son yıllarda Sayın Bakanımızın da çok üzerinde durduğu konu sezaryen konusu. Onda da maşallah dünyada liderliğe oynayacak duruma gelmişiz. Yani bunların ne kadar yanlış olduğu, çocuk sağlığı, anne sağlığı, yeni nesillerimizin sağlığı yönünden ne kadar yanlış olduğu artık tıbbi olarak ortaya çıktığı için Sayın Bakanımız da bunun üzerinde çok duruyor. Bunun engellenmesi için de bir takım tedbirler geliştiriyor." diye konuştu.



Toprak, dünyada artık gelişmişliğin en önemli göstergelerinden birinin de anne-çocuk ölümleri olduğuna dikkati çekerek şöyle devam etti:



"İlimizde hastanede yapılan doğum oranı yüzde 66'dır. Bu oranları yukarı çıkarmak için 'Anne Dostu Hastane' uygulamasında Türkiye'de Hakkari 7'nci olmuştur. Hastane bazında da Yüksekova Devlet Hastanemiz 9'uncu, Hakkari Devlet Hastanemiz de 12'ncidir. Bu oranlar büyük bir başarıdır. Hastanemiz iyi bir noktada. İnşallah bu çizgiyi kaybetmeyeceğini ümit ediyorum. Bu buradaki ruhtan kaynaklanıyor. İşte genel sekreterimizden, başhekimimizden, bu idealistliklerinden, çalışan arkadaşlarımızdan, hasta bakıcısından, ebesi, hemşiresi bunlardan kaynaklanıyor."



Vali Toprak'ın eşi ve Hakkari Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Funda Toprak ise "Anne Dostu Hastane programı, zarar vermeme ilkesi doğrultusunda kanıta dayalı olmayan girişimlerin ve rutin müdahalelerin yapılmamasını, hizmet sunanların verdikleri bakımın kalitesi konusunda tam sorumluluk üstlenirken annelerin de alacakları sağlık hizmeti konusunda tam bilgilendirilmiş olarak seçim yapma yükümlülüğünü kabul etmelerini sağlamayı hedefler. Bu hedefler doğrultusunda hastanemiz olarak 'Anne Dostu Hastane' unvanını almak için başvurumuzu yaptık. Kriterleri yerine getirmek için doktorlarımızdan, ebe ve hemşirelerimize, güvenlik görevlilerine kadar tüm personelimiz özverili ve yoğun çalışmaları sayesinde değerlendirmelerden başarı ile geçerek unvan almaya hak kazandık." diye konuştu.



Hastane yöneticilerine sertifikalarının verilmesinin ardından pasta kesen protokol üyeleri, gebe sınıfı ve gebe izleme odasını gezdi.