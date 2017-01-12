Hakkari'de İdareciler ve Gazeteciler Yemekte Buluştu

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), 10 Ocak'ta kutlanan İdareciler ve Çalışan Gazeteciler günleri dolayısıyla kentte görev yapan kamu idarecileri ile gazeteciler onuruna yemek verdi.
Çalışan Gazeteciler Günü ve İdareciler Günü dolayısıyla kentteki bir otelde düzenlenen yemeğe, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ömer Pakiş, Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Osman Kızılban, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Hakan Türk, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin ve gazeteciler katıldı.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, yemeğin sonunda yaptığı konuşmada, yaklaşık 3 yıldır oda yönetiminde bulunduklarını ve bu süre zarfında kentin sorunları ile yakından ilgilendiklerini belirterek, çalışmalarında kendilerine desteklerini esirgemeyen Vali Toprak'a teşekkür etti.
Kent esnafının zor günler geçirdiğini anlatan Taş, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığından askerlerin çarşı iznine çıkarılması konusunda talepte bulundu.
"Gerekli çalışmayı yapacağız"
Tuğgeneral Tayanç, dile getirilen talep üzerine bu konuda gerekli çalışmayı yapacaklarını ifade ederek, "Onlar sizin çocuklarınız, sizlerin onlara sahip çıkması gerekir. Önemli olan birbirimize kalbimizde ve yüreğimizde ufacık bir yer vermek. İnşallah bu coğrafyada çok güzelliklere vesile olacaktır. Burada ticaret boyutunu inşallah sizlerle arttırarak devam ettireceğiz." diye konuştu.
Ticaretin gelişmesinin problemlerin de azalmasını sağlayacağını dile getiren Tayanç, "Aslında bizim güvenlik sorunumuzun azalmasının bir yöntemi de bu. Aslında bizler sizlerle omuz omuza, eğer birlikte bir yumruk gibi olursak, inşallah kahve önlerinde boş boş oturan gençler azalırsa hem ülkemiz refaha erişecek, hem güvenlik problemleri azalacak." dedi.
HATSO Başkanı Taş, konuşmasının ardından Vali Toprak'a plaket takdim etti.
Hakkari'de İdareciler ve Gazeteciler Yemekte Buluştu
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), 10 Ocak'ta kutlanan İdareciler ve Çalışan Gazeteciler günleri dolayısıyla kentte görev yapan kamu idarecileri ile gazeteciler onuruna yemek verdi.
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO), 10 Ocak'ta kutlanan İdareciler ve Çalışan Gazeteciler günleri dolayısıyla kentte görev yapan kamu idarecileri ile gazeteciler onuruna yemek verdi.