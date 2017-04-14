Hakkari'de Heyelan Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca karayolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Hakkari'de heyelan nedeniyle kapanan Hakkari-Çukurca karayolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.
Hakkari-Çukurca karayolunun 10. kilometresinde, iki gündür etkisini sürdüren sağanak nedeniyle heyelan oldu.
Heyelan nedeniyle kapanan yolda, köyden kent merkezine öğrencileri taşıyan servislerinde aralarında bulunduğu araç kuyrukları oluştu.
Karayolları ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kapanan yolu ulaşıma açtı.
Ekipler, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.