Hakkari'de HDP ve DBP 'hayır' kampanyası için kolları sıvadı



HAKKARİ'de HDP ve DBP tarafından 'Demokrasi Bileşenleri' adı altında bir komisyon kuruldu. Komisyon adına açıklama yapan sözcü Necmettin Acar, HDP, DBP ve bağlı bileşenler olarak referandumda 'hayır' oyu verilmesi için çalışma yapılacağı belirtildi.



'Demokrasi Bileşenleri' adına HDP Hakkari il binasında yapılan toplantıda açıklamayı komisyon sözcüsü Necmettin Açar yaptı. Tek adam sistemine karşı HDP, DBP ve bağlı bileşenler olarak çalışmalara başlayacaklarını belirten Açar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün itibariyle Hakkari Demokrasi Bileşenleri olarak özellikle partimiz HDP bünyesinde önümüzdeki referandum için kurmuş olduğumuz koordinasyon komisyonumuzu bugün burada sizlerin aracılığıyla tüm halkımıza duyuruyoruz. Bu referandum süreci boyunca biz ülkenin dört bir yanına, yani oy kullanan herkese, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her vatandaşa ülkenin demokrasi geleceği için, ülkenin tüm problemlerinin ana çözümü için tek adam sistemine, rejimine 'hayır', demokrasiye 'evet' sloganıyla bugün bu çalışmalarımızı burada başlatmış bulunmaktayız."