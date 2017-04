Hakkari'de Gösteri ve Yürüyüşler Yasaklandı

Hakkari'de halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü gösteri ve yürüyüşün 5 Mayıs'a kadar yasaklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına dair yönetmelik hükümlerinde, toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usullerinin, gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yeri, zamanı, usul ve şartlarının, düzenleme kurulunun görev ve sorumluluklarının, yetkili mercinin yasaklama ve erteleme hallerinin, güvenlik kuvvetlerinin görev ve yetkileri ile yasakları ve ceza hükümlerinin düzenlendiği belirtildi.



Marjinal grupların, 16 Nisan'daki halk oylaması sonuçlarına istinaden mühürsüz oy kullanımının provoke edilerek kaos yaratmaya yönelik eylem arayışında olacaklarının değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Yaklaşan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü bahane edilerek öncesinde ve sonrasında sokak eylemlerinin tırmandırılabileceği, ayrıca ülkemiz genelinde PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine karşı başarıyla yürütülen operasyonlar gerekçe gösterilmek suretiyle toplu olarak yapılacak etkinlikler öncesi, esnası ve sonrasında terör örgütleri ve marjinal gruplarca toplumsal şiddet hareketlerine yönelik sansasyonel ve provokatif saldırıların yapılabileceği ve kargaşa ortamı çıkarılmaya çalışılabileceği, bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri, güvenlik kuvvetlerine karşı taşlı, molotofkokteylli, silahlı ve bombalı eylemler yapılabileceği değerlendirilmektedir."



Kentte genel güvenlik, asayiş ve kamu düzeninin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Anayasamızda, kanunlarda öngörülen sınırlandırma ve yasaklama şartlarını doğrudan ve açıkça oluşturduğu değerlendirilen eylemlerin gerçekleştirilmesi durumunda meydana gelebilecek istenmeyen olayların engellenebilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesine ve 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden yukarıda belirtilen amaçlar doğrultusunda diğer illerden katılımlarla birlikte, ilimizin tamamında, yukarıda belirtilen hususlar nedeniyle halkın huzurunu bozabilecek gruplar tarafından yapılabilecek her türlü yürüyüş, basın açıklaması, miting, çadır kurma, fidan dikme, stant açma ve benzeri türdeki tüm etkinlikler, 21 Nisan ile 5 Mayıs tarihleri arasında Valiliğimizin olurları ile yasaklanmıştır."