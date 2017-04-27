Hakkari'de "Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor" Semineri
Hakkari'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından "Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor" konulu seminer düzenlendi.
Hakkari'de Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından "Gelecek Nasıl Bir İnsan Bekliyor" konulu seminer düzenlendi.
Merzan Mahallesi'ndeki KYK yurdunda, Düşünce Koçu Münir Arıkan tarafından verilen seminerde, gençlerin gelecekte kariyerlerini etkileyecek faktörler örnekleriyle anlatıldı.
Öğrencilerin motivasyonuna katkı sağlamak amacıyla verilen seminere öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
KYK Hakkari İl Müdürü Gökhan Turan, program sonunda Arıkan'a plaket verdi.