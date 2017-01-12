Hakkari'de Fetö/pdy Soruşturması

Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında bir asker gözaltına alındı.



Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda görevli bir astsubay hakkında yakalama kararı verildi.



Astsubay, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.



Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.