Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı tespit edilen İcra Müdür Yardımcısı S.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye götürülen zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
Hakkari'de Fetö/pdy Soruşturması
Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads