Hakkari'de Fetö/pdy Soruşturması

Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma üsteğmenin tutuklandığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.



Açıklamada, "Bu kapsamda, 20 Aralık 2016'da ilimiz merkez Fatih Kışlası'nda Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile yakalanarak gözaltına alınan G.Ö. isimli şahıs (jandarma üsteğmen), 27 Aralık 2016'da sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir." ifadesine yer verildi.