Hakkari'de Engelli Çocuklar Fidan Dikti

Hakkari'de işitme, zihinsel ve bedensel engelli çocuklar fidan dikti.



Özel Beyaz Gelincik Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Hakkari Üniversitesi Yerleşkesindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hatıra Ormanı'nda kendi isimlerini verdikleri fidanları toprakla buluşturdu.



Psikolog Ali Çallı, etkinlikle ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde eğitim gören işitme, bedelsel ve zihinsel engelli öğrencilerle 11 fidan diktiklerini ve bu fidanların her birine o fidanı diken öğrencinin adını verdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:



"Bu fidanların üniversitenin alanının ve kentin yeşermesine katkı sağlayacak. Ayrıca öğrencilerimiz bu güzel etkinliği yapabilmenin sevincini yaşadı. Hem biz hem de onlar mutlu oldu. Bize bu imkanı sağlayan Valimiz Cüneyit Orhan Toprak başta olmak üzere Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür ediyoruz."