Hakkari'de "Dillerden Gönüllere" Müzik Dinletisi

Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gençlik Merkezi tarafından "Dillerden Gönüllere" müzik dinletisi programı düzenlendi.



Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen programa Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hakkari Gençlik Merkezi Müdürü Fahri Güldal'ın açılış konuşmasının ardından ildeki ses sanatçıları, Gençlik Merkezi müzik eğitmenleri ve öğrencilerinden oluşan grup, katılımcılara müzik ziyafeti verdi.



Her dilden türkülerin seslendirildiği programda, vatandaşlar keyifli anlar yaşadı.



Programın sonunda Vali Cüneyit Orhan Toprak ve eşi Dr. Funda Toprak, kendilerine müzik ziyafeti veren ses sanatçıları, müzik eğitmenleri ve öğrencilere teşekkür ederek onlarla bir süre sohbet etti. - HAKKARİ