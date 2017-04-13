Hakkari'de Çığın Kapattığı Yol 2 Günde Açıldı
HAKKARİ'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası'ndaki Konak Köyü yolunun 4 ayrı noktasında düşen metrelerce yükseklikte çığ kütleleri karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
HAKKARİ'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan Yaylası'ndaki Konak Köyü yolunun 4 ayrı noktasında düşen metrelerce yükseklikte çığ kütleleri karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari'nin Konak köyü yoluna 3 gün önce 4 ayrı noktaya çığ düştü. Köylülerin ihbarıyla bölgeye giden İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele edipleri, kar kütlelerinin yer yer 4 metreyi aştığı yolu 2 günlük çalışma sonunda yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, ulaşıma açtıkları metrelerce yükseklikteki çığ tünellerini cep telefonlarıyla görüntüledi. - Hakkari