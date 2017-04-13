Hakkari'de Çığın Kapattığı Yol 2 Günde Açıldı
Hakkari'de çığın kapattığı yol 2 günde açıldıHAKKARİ'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan yaylasındaki Konak köyü yolunun 4 ayrı noktasında düşen metrelerce yükseklikteçi çığ kütleleri karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari'de çığın kapattığı yol 2 günde açıldı
HAKKARİ'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Berçelan yaylasındaki Konak köyü yolunun 4 ayrı noktasında düşen metrelerce yükseklikteçi çığ kütleleri karla mücadele ekiplerinin zorlu çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı.
Hakkari'nin Konak köyü yoluna 3 gün önce 4 ayrı noktaya çığ düştü. Köylülerin müracaatı üzerine bölgeye giden İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele edipleri, kar kütlelerinin yer yer 4 metreyi aştığı yolu 2 günlük çalışma sonunda yeniden ulaşıma açtı. Ekipler, ulaşıma açtıkları metrelerce yükseklikteki çığ tünellerini cep telefonlarıyla da kaydetti.