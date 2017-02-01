Hakkari'de Çığ Düşen Yollarda Yoğun Çalışma Yürütülüyor

HAKKARİ İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, kar yağışı ile birlikte bazı köy ve mezra yollarına inen çığları temizlemek için yoğun bir çalışma yürütüyor.



Hakkari'de etkili olan kar yağışı sonrasında İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Kapalı olan köy ve mezra yollarında çalışmalar devam ederken, inen çığlar ekiplerin yoğun bir mesai yapmalarına neden oluyor. Kar yağışı sonrası Hakkari'nin Kırıkdağ ve bağlı mezra yolunun 6 ayrı noktasına çığ düşmesi sonucu ekipler yoğun çalışma yaptı. Hakkari İl Özel İdaresi yetkilileri kış boyunca 55 iş makinesi ve 72 personelle karla mücadele ettiklerini, en büyük korkularının ise çığ düşmesi olduğunu söyledi.



- Hakkari