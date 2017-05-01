Hakkari'de Bir Terörist Öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Hakkari'de Bir Terörist Öldürüldü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: Dunya.com

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Şemdinli, Hakkari, Terör, Operasyon, Ölüm, Öldü, Ölü
sponsored ads